شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى تونسى يكشف لـ"الخليج 365" خطة القوى السياسية لفضح حركة النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الرزاق الحسنى البرلمانى التونسى عن حزب الدستورى الحر، تحركات القوى السياسية فى تونس لفضح حركة النهضة – إخوان تونس- وزعيمها راشد الغنوشى، مؤكدا أن معارضى الحركة يعملون جميعا وفقا للدستور والقانون.

وقال "الحسنى" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "نحن نستعمل كل الطرق التي يكفلها الدستور والقانون من اعتصام أمام مقر اتحاد علماء المسلمين بتونس والتقدم بدعاوى قضائية ضد كل الجمعيات المشبوهة و كشف كل الأجندات".

وعن الاحتجاجات والمظاهرات التى تضرب تونس خلال الفترة الحالية، قال عبد الرازق الحسنى عضو مجلس النواب التونسى عن حزب الدستورى الحر: "بالنسبة للاحتجاجات الشعبية فهي نتيجة طبيعية للفشل الذريع للحكومة ومؤسسات الدولة المشلولة والكذب والتسويف الذى تمارسه الحكومة في حق الشعب التونسي و الاحتجاج السلمي يكفله الدستور".

أما بخصوص أعمال الشغب، قال: "نحن في الوقت الذى ندعم فيه المظاهرات السلمية والاحتجاجات نشجب كل أعمال العنف والشغب وهنا يأتي دور الدولة في كشف فاعلي هذه الأعمال المرفوضة".

وقد أعلنت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستورى الحر في تونس، الاعتصام بمقر مجلس النواب ضد الكتلة البرلمانية الحاكمة، ومن أجل سحب الثقة من الحكومة ورئيس البرلمان راشد الغنوشى.

وقالت رئيسة الحزب الدستورى الحر في تونس في مؤتمر صحفى أمس، إن الاعتصام سيكون تحركا أوليا، معلنة تأييدها الكامل للاحتجاجات التونسية ورفض العنف.

ونظم مئات المتظاهرين في تونس مسيرة صوب مقر البرلمان الذي يناقش تعديلا وزاريا مثيرا للجدل في أكبر مظاهرة منذ بدء الاحتجاجات على عدم المساواة، وانتهاكات الشرطة هذا الشهر.

ومنعت الشرطة المسيرة من الوصول إلى مبنى البرلمان لكن دون وقوع اشتباكات مثلما يحدث كل ليلة من أعمال عنف منذ أكثر من أسبوع أدت إلى وفاة أحد المتظاهرين.