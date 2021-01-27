الارشيف / اخبار العالم

الأردن: ارتفاع الإصابات بـ«كورونا المتحور» إلى 160

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: ارتفاع الإصابات بـ« المتحور» إلى 160 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، ارتفاع عدد الحالات المصابة بالسلالة الجديدة المتحورة بفيروس كورونا إلى 160 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، إن السلالة الجديدة لم تسبب تغير أو زيادة في شدة المرض، مشيرًا إلى أن التحورات الجديدة لفيروس كورونا ليست شديدة الأعراض حسب الدراسات.

وأضاف الوزير الأردني، أن المؤشرات تشير إلى تحسن مستمر في الوضع الوبائي داخل البلاد، إذ تشهد عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد انخفاضاً مستمراً للأسبوع التاسع على التوالي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا