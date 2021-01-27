شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: ارتفاع الإصابات بـ«كورونا المتحور» إلى 160 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، ارتفاع عدد الحالات المصابة بالسلالة الجديدة المتحورة بفيروس كورونا إلى 160 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، إن السلالة الجديدة لم تسبب تغير أو زيادة في شدة المرض، مشيرًا إلى أن التحورات الجديدة لفيروس كورونا ليست شديدة الأعراض حسب الدراسات.

وأضاف الوزير الأردني، أن المؤشرات تشير إلى تحسن مستمر في الوضع الوبائي داخل البلاد، إذ تشهد عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد انخفاضاً مستمراً للأسبوع التاسع على التوالي.