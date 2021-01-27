أعمال عنف متطرفة.. أمريكا ترفع مستوى الإنذار الداخلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الأربعاء، نشرة رفعت فيها مستوى الإنذار ضد الإرهاب داخل البلاد.

وأشارت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان، إلى "مناخ من التهديدات المتنامية" المرتبطة بـ"متطرفين عنيفين" مناهضين للحكومة الفيدرالية.



وأوضحت الوزارة أنها لا تملك "معلومات ذات صدقية عن مؤامرة محددة"، لكنها لاحظت أن "أعمال شغب عنيفة وقعت أيضا في الأيام الأخيرة" وأن هذه التهديدات يمكن أن تستمر لأسابيع عدة.

وفي السادس من يناير/كانون الثاني الجاري اقتحم حشد من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول لمنع الكونجرس من المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم شرطي قتل على أيدي متظاهرين ومتظاهرة قتلت برصاص شرطي، كما عثرت قوات الأمن في واشنطن على عبوات ناسفة منزلية الصنع بالقرب من مبنى الكابيتول ومكاتب الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

والإثنين الماضي، سلم مجلس النواب الأمريكي، لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ، حيث سيكون لأول مرة بتاريخ أمريكا يواجه فيها الرئيس المساءلة مرتين.



وبالرغم من أن ترامب لم يعد رئيسًا، فمن المقرر أن تمضي المحاكمة قدمًا في فبراير/شباط.

كما أن الإدانة تعني ضربة لأي آمال لدي الرئيس الأمريكي السابق في الترشح للرئاسة عام 2024،

