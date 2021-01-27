محمد بن راشد يشهد ختام مهرجان ولي عهد دبي للهجن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم فعاليات اليوم الختامي لمهرجان ولي عهد دبي للهجن في ميدان المرموم وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.



وذهب سيف ولي عهد دبي للحول المفتوح إلى شعار سعيد جابر عبدالله محمد وذلك بواسطة "الدانة" التي حسمت معركة الحول المفتوح في الشوط الرابع بوصولها إلى خط النهاية بزمن قدره 12:12:9 دقيقة.

وكان سيف ولي عهد دبي الآخر، المخصص للحول المفتوح للإنتاج من نصيب "الدانة" المملوكة لأحمد مطر ماجد طارش الخييلي التي تمكنت من حسم معركتها الشرسة مع بقية الشعارات في زمن 12:13:8 دقيقة.

وذهب خنجر الزمول المفتوح للإنتاج إلى شعار محمد غريّب راشد مصبح الكتبي والذي قدم "مختبر" على رأس المنافسين في ثاني أشواط اليوم الأخير بتوقيت قدره 12:40:7 دقيقة.

ولم يتأخر شعار مرغم عن وضع اسمه ضمن قائمة الفائزين برموز سن الكبار وذلك بتقديمه لـ "كيفان" لحمد راشد حمد غدير الكتبي على قمة الزمول في الشوط المفتوح وذلك بتوقيت بلغ 12:27:9 دقيقة.

وخصصت جائزة قيمتها 3 ملايين درهم للفائزين بسيفي ولي عهد دبي، بينما يحصل أصحاب المركز الثاني على 800 ألف درهم، و500 ألف درهم لأصحاب المركز الثالث، و300 ألف درهم للمركز الرابع، و200 ألف درهم لأصحاب المركز الخامس.

ويحصل صاحبا خنجر الزمول على جائزة نقدية قيمتها 2 مليون درهم، وصاحب المركز الثاني على 600 ألف درهم، والمركز الثالث يحصل على 400 ألف درهم، أما المركز الرابع فيحصل على 200 ألف درهم، و150 ألف درهم لصاحب المركز الخامس.