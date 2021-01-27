شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال شاب خطط لمهاجمة مسجدين في سنغافورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سنغافورة - أ ف ب

أفادت السلطات السنغافورية، الأربعاء، بأنه تم في الشهر الماضي اعتقال مراهق في سنغافورة كان يخطط لشن هجمات على مسجدين في المدينة في الذكرى السنوية لاعتداء استهدف مسلمين في نيوزيلندا عام 2019.

وكان الشاب البالغ من العمر 16 عاماً ينوي شن اعتداء بفأس على مسجدين في 15 مارس/آذار الماضي، بعد عامين من إطلاق برينتون تارنت، المتعصب للعرق الأبيض، النار في كرايستشيرش في نيوزيلندا، وفقاً لوزارة الأمن الداخلي في سنغافورة.

وقالت الوزارة في بيان: «يتضح من خطط هجومه واستعداداته أن هذا الشاب تأثر بأفعال برينتون تارانت و«بيانه».

وأعد الطالب السنغافوري، وهو بروتستانتي، نصوصاً كان من المقرر نشرها قبل الهجمات وفي أحدها «استلهم الكثير من بيان برينتون تارانت». ووصف أحد النصوص القاتل الوحيد بـ«القديس» معتبراً أن هجمات كرايستشيرش«يمكن تبريرها». وقرر استخدام فأس بعدما فشل في الحصول على سلاح ناري. كما أجرى تجارب بواسطة متفجرات وخطط لإضرام النار في المسجدين.

واختار الشاب الذكرى السنوية لمذبحة نيوزيلندا، وكان ينوي كذلك بث الهجوم بشكل حيّ على الإنترنت. واعتقل في ديسمبر/ كانون الأول، وهو محتجز منذ ذلك الحين بدون محاكمة بموجب قوانين الأمن الصارمة للجزيرة.

وبعد التحقيق، أشارت السلطات إلى أنه تصرف من تلقاء نفسه، وأن أسرته وأقاربه لم يكونوا على دراية بخططه و بـ«مدى كراهيته للإسلام».

وحُكم على الأسترالي بريتون تارانت بالسجن المؤبّد العام الماضي، لشنه هجوماً مسلّحاً على مسجدين في مدينة كرايستشيرش خلال صلاة الجمعة، أسفر عن مقتل 51 مصلّياً في 2019.