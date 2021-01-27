شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شرطيين أفغانيين في انفجار 4 قنابل بكابول والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول - أ ف ب

أعلنت الشرطة الأفغانية، الأربعاء، أن شرطيين قتلا وأصيب 5 أشخاص على الأقل بجروح في انفجار أربع قنابل في كابول، في سلسلة جديدة من الهجمات التي تهز العاصمة الأفغانية في الفترة الأخيرة.

وتشهد كابول منذ الأشهر الأخيرة هجمات بـ«قنابل لاصقة» وهي متفجرات تلصق بعربات وتنفجر عادة في الصباح خلال ساعات الذروة.

وقتل الشرطيان في انفجار عبوة كتلك في أحد الأحياء الشرقية للعاصمة، وفق المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فرمرز. وأصيب شرطيان آخران بجروح في هجوم وقع صباحاً عندما انفجرت عبوة ألصقت بعربتهما في شمال المدينة.

في المساء انفجرت قنبلتان أخريان إحداهما كانت ملصقة بسيارة مدنية ما أدى إلى إصابة ثلاثة ركاب بجروح، بحسب فرمرز. والقنبلة الرابعة التي كانت مزروعة في حوض زهور على أحد الأرصفة في وسط كابول، لم تتسبب بأي إصابات.

ولم تعلن أي مجموعة المسؤولية عن الهجمات.

وشهدت كابول أيضاً سلسلة من عمليات الاغتيال التي استهدفت شخصيات بارزة أفغانية من صحفيين ونشطاء وقضاة وسياسيين.