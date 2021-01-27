قبل يوم من التلقيح.. الأطباء يحتجون في طنجة ونقابي: ليس لدينا أية معلومة حول عملية التلقيح – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - شهد مستشفى محمد الخامس الجهوي، صباح اليوم الأربعاء، احتجاج الأطباء، بسبب الوضعية المزرية، وغياب التواصل مع المديرية الجهوية للصحة في طنجة.

وقال الإطار الصحي، والنقابي، علي أحموت، في تصريح لـ”اليوم24″، إن الاحتجاج جاء في إطار حرمان مجموعة من الأطر من منحة كوفيد-19، التي خصصتها وزارة الصحة لموظفيها، والوضعية المزرية، التي يعيشونها في مراكز الاستشفاء.

وقال المتحدث نفسه أن مديرية الصحة في جهة طنجة -تطوان – الحسيمة، تمارس تعتيما كبيرا مع مهنيي الصحة حول عملية اللقاح، وإنهم إلى حدود الساعة لم يتلقوا أية معلومة، وأضاف أن هذا التعتيم، الذي تمارسه المديرية الجهوية، سيأثر في عملية التلقيح، قبل يوم من بداية الحملة.

يذكر أن المملكة المغربية اقتنت كمية من اللقاحات لفائدة 33 مليون نسمة (66 مليون جرعة من اللقاح)، حيث توصل المغرب يوم الجمعة 22 يناير 2021 بأولى دفعات اللقاح البريطاني “أسترا-زينيكا ” الهندي الصنع من جمهورية الهند، وتم توزيعها على كافة جهات المملكة في أفق انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح.