إحباط تهريب 400 كيلو من المخدرات في شاطئ المريصات في طنجة.. والأمن يحقق – صورة

جدة - عبدالحي حسين - فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأربعاء، وذلك لتحديد المتورطين في محاولة تهريب 400 كيلوغرام من مخدر الشيرا عبر المسالك البحرية.

وحسب بلاغ ولاية أمن طنجة، فّإن السلطات المكلفة بحراسة شاطئ “المريصات” في مدينة طنجة أحبطت عملية تهريب شحنات المخدرات المحجوزة، صباح اليوم، والتي كانت معبأة ضمن 11 رزمة، ناهز مجموع وزنها 400 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وحسب البلاغ ذاته، فإن المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة طنجة، ستواصل الأبحاث، والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف كافة المتورطين في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية، وكذا رصد جميع الامتدادات المحتملة وطنيا، ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.