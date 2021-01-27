الكرملين يكشف عن وجود اختلافات كبيرة في وجهات النظر بين بوتين وبايدن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ 9 ثواني

كشف الكرملين الروسي اليوم الأربعاء، عن وجود اختلافات كبيرة في وجهات النظر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، حول عدد من القضايا أهمها الوضع في منطقة ”دونباس“ في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بادين يوم الثلاثاء، كان بمبادرة روسية وجاء عمليا وصريحا، وتطرق إلى عدد من المسائل الهامة.

وأشار بيسكوف إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة الحوار، وقد لاحظا وجود اختلافات كبيرة في وجهات النظر حول الوضع في دونباس الأوكرانية، بحسب “إرم نيوز”.

وأضاف أن بوتين أوضح لبايدن وضع الناشط المعارض الروسي، أليكسي نافالني، بعد أن تطرق الرئيس الأمريكي لهذه المسألة.

وأشار بيسكوف إلى إنه لا يمكن الحديث عن ”إعادة إطلاق تطبيع للعلاقات مع الولايات المتحدة، نظرا لأن الظروف غير مناسبة بعد“.

وأعرب بوتين خلال الاتصال عن اعتقاده أن تمديد معاهد ”نيو ستارت“ الصاروخية مع أمريكا خطوة في الاتجاه الصحيح.