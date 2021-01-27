أبطال خط الدفاع الأول في الدفاع المدني بدبي يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

بحضور وإشراف العميد جمال بن عاضد المهيري مساعد المدير العام للموارد والخدمات المساندة، في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، والعقيد سليمان عبدالكريم البلوشي مدير إدارة الشؤون الفنية، تلقى أبطال خط الدفاع الأول من رجال الإطفاء والإنقاذ، والعاملين في الإدارة العامة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في الحملة التي أطلقها الدفاع المدني، إدارة الحماية المدنية قسم "الصحة العامة" وفريق التقصي الوبائي، بالتعاون مع مركز التداوي الطبي، والتي تستمر للأيام التالية حتى يوم الأثنين 1-2-2021، في مركزي القصيص وند الشبا.



وتأتي الحملة متسقة مع جهود وخطط وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، التي تتضمن تقديم اللقاح لخط الدفاع الأول وكافة فئات المجتمع، ضمن برنامج التلقيح الشامل في كافة إنحاء الدولة، للسيطرة على جائحة كورونا.

وأشار العميد جمال بن عاضد إلى أن إعطاء اللقاح لأبطال خط الدفاع الأول من رجال الإطفاء والإنقاذ، وجميع العاملين، يعكس جهود الحكومة الرشيدة واهتمامها المتعاظم بفئات المجتمع، وحرصها على توفير أعلى درجات السلامة والأمان.

وثمن بن عاضد الدور الكبير لفريق التقصي الوبائي في الإدارة العامة، وجهوده في رصد مخاطر جائحة كورونا وتقليل أضرارها على أفراد الإدارة والمجتمع، والمتابعة الحثيثة مع إدارة الحماية المدنية قسم "الصحة العامة" في توفير لقاحات كورونا كوفد -19، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مركز التداوي الطبي، الشريك الاستراتيجي للدفاع المدني بدبي في المجال الطبي، والترتيبات الواسعة التي قام بها لتفعيل الشراكة وتأكيد التعاون الإيجابي المشترك.