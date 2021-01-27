شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 53 شخصاً احتراقاً في حادث حافلة بالكاميرون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ياوندي - أ ف ب

أفاد حاكم منطقة في الكاميرون، الأربعاء، بأن 53 شخصاً قتلوا احتراقاً، إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة تنقل وقوداً في غرب الكاميرون، ما أدى إلى اندلاع النيران بالحافلة والشاحنة.

وقال آوا فونكا أوغوستين حاكم المنطقة التي وقع فيها الحادث،:«لم يتم التعرف الى القتلى، جميعهم متفحمون»، مضيفاً أن 29 شخصاً أصيبوا بجروح «خطرة جداً مع حروق»، في الحادث الذي وقع في منطقة دشانغ.