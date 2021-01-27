اخبار العالم

مقتل 53 شخصاً احتراقاً في حادث حافلة بالكاميرون

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 53 شخصاً احتراقاً في حادث حافلة بالكاميرون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ياوندي - أ ف ب
أفاد حاكم منطقة في الكاميرون، الأربعاء، بأن 53 شخصاً قتلوا احتراقاً، إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة تنقل وقوداً في غرب الكاميرون، ما أدى إلى اندلاع النيران بالحافلة والشاحنة.
وقال آوا فونكا أوغوستين حاكم المنطقة التي وقع فيها الحادث،:«لم يتم التعرف الى القتلى، جميعهم متفحمون»، مضيفاً أن 29 شخصاً أصيبوا بجروح «خطرة جداً مع حروق»، في الحادث الذي وقع في منطقة دشانغ.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا