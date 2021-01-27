شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين": صرف المعاش كامل لأسر الأعضاء المتوفين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين إنه تقرر صرف المعاش كامل لأسر الزملاء الدين راحوا ضحية فيروس كورونا بجانب مبلغ عشرون الف جنيه، مشيرا الى أن المجلس اتخذ هذا القرار بجلسته الأخيرة برئاسة النقيب ضياء رشوان، وأنه تقرر كذلك منح أسرة الزميل الراحل مدحت إمام المعاش كاملا .

وأضاف محمد شبانة فى بيان له، أن المجلس يهيب بكل الزملاء اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، حفاظا على سلامتهم خلال هذه الفترة، لافتا الى أنه تقرر تأجيل انتخابات جميع الروابط بالنقابة مؤقت،ا مع انهاء اجراءات قيد الدفعة الأخيرة من الزملاء تحت التمرين عن طريق إحضارهم على دفعات قليلة"خمسة زملاء " بشكل متتالى لأداء القسم، حتى يتسنى لهم إنهاء إجراءات الاشتراك بمشروع العلاج فى أقرب وقت.