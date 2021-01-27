فلسطين ترصد 603 إصابات جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزيرة الصحة‭‭ ‬‬الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 603 إصابات جديدة بكورونا.

وأضافت الوزيرة، أن قطاع غزة سجل 327 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار الفيروس.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 176678، تعافى منها 165677 وتوفي 1982.