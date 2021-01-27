محمد الفلاح - الصليب الأحمر يغيث آلاف الأسر النازحة في أبين جنوب اليمن

الأربعاء 27 يناير 2021

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الثلاثاء، أنها قدمت مساعدات لحوالي عشرة آلاف شخص، في محافظة أبين جنوبي البلاد.



وذكرت اللجنة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أنها وزعت سلات غذائية ومواد نظافة لحوالي 10 ألف شخص من الأسر النازحة في مديريتي زنجبار وخنفر.

وأوضحت اللجنة أن عملية التوزيع تمت بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر اليمني في محافظة أبين.

وأشارت إلى أن 4 من كل 5 يمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية. مؤكدة أن الاحتياجات الإنسانية تظل أكبر من أن تغطيها المنظمات الإنسانية.