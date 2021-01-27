شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكون الإخوان القادمة على قوائم الإرهاب الأمريكية بعد حسم؟.. دراسة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه في أعقاب إدراج حركة “حسم” على قائمة الإرهاب الأمريكية، تصاعد الحديث عن احتمالية امتداد ذلك التوجه إلى جماعة “الإخوان” باعتبار أن الأولى هى الجناح العسكري للثانية.

وأشارت الدراسة، إلى أن الحديث عن تصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي على قوائم الإرهاب الأمريكية بدأ منذ عام 2015 حينما قام مجموعة من نواب الكونجرس الأمريكي وهم: “دياز بلارت” و”جومرت ويبر” و”بلاك وبوميو”، بتقديم مشروع قانون يعتبر جماعة “الإخوان” تنظيمًا إرهابيًا. كما تم تقديم 49 طلبًا منفصلًا من أعضاء في الكونجرس يطالبون الإدارة الأمريكية بإدراج الإخوان كتنظيم إرهابي دولي.

وأوضحت الدراسة، أن إدراج حركة “حسم” على قائمة الإرهاب الأمريكية يمثل تحديًا جديدًا لجماعة “الإخوان”، ولا سيما في ضوء التحديات الكبرى التي تمر بها في الآونة الأخيرة، ومن ثمّ حريٌّ بالمجتمع الدولي والدول المعنية بشأن مكافحة ذلك التنظيم الإرهابي الاستمرار في الضغط الأمني والاستخباراتي عليه من أجل تقويض نفوذه من ناحية، والحيلولة دون إعادة تموضعه من ناحية أخرى، على أن تأتي تلك المكافحة الأمنية بالتوازي مع المكافحة الفكرية الإعلامية بهدف تقويض نشاطه الإرهابي ومنع انتشار فكره المتطرف.