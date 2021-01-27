شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان التونسي يمنح الثقة للتعديل الحكومي الموسع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صوت البرلمان التونسي أمس، على منح الثقة للتعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي مؤخرا.

وصوت البرلمان في جلسة عامة استمرت حتى ساعة متأخرة مساء أمس الثلاثاء على الوزراء الـ11 المقترحين في التعديل الموسع بشكل منفرد.

ويقود المشيشي حكومة تكنوقراط منذ سبتمبر الماضي ويحظى بدعم أكبر حزبين في البرلمان وكتل أخرى برلمانية.

وتأتي جلسة التصويت غداة اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي عقده الرئيس قيس سعيد، وغلب عليه التوتر بحضور رئيسي الحكومة والبرلمان ومسؤولين من الأمن والمؤسسة العسكرية.

واتهم الرئيس بشكل صريح الحكومة والبرلمان بالإخلال بالإجراءات الدستورية الخاصة بالمصادقة على التعديل الحكومي كما أبدى تحفظاته على عدد من الوزراء المقترحين بدعوى وجود شبهات بالفساد وتضارب المصالح بشأنهم.