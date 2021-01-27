شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات «مايكروسوفت» تتنافس لجمع 43 مليار دولار إيرادات فصلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع سهم مايكروسوفت بما يصل إلى 6% في تداولات ما بعد الإغلاق، الثلاثاء، بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح فصلية قوية ونمو إيرادات «أزور» السحابية بما يتجاوز توقعات المحللين.

وحقق السهم أرباحاً 2.03 دولار في الربع الثاني من السنة المالية، مقابل توقعات عند 1.64 دولار للسهم وفقًا لرفينيتيف.

وبلغت إيرادات المجموعة 43.08 مليار دولار، مقابل توقعات 40.18 مليار دولار، فيما نمت الإيرادات بنسبة 17% على أساس سنوي، ارتفاعاً من نمو بنسبة 12% في الربع السابق.

وبلغ إجمالي الإيرادات من قطاع الأعمال السحابية الذكي من مايكروسوفت، والذي يتضمن «أزور» ومنتجات الخادم مثل «ويندوز سيرفر» و«جيتهب» وخدمات المؤسسات، 14.6 مليار دولار بنمو 23% على أساس سنوي وهو أعلى من إجماع المحللين الذين استطلعت آراءهم شركة «فاكت ست» وهو 13.77 مليار دولار.

وقالت مايكروسوفت إن إيرادات أزور نمت 50% فيما كانت التوقعات عند 42%. ولا تكشف مايكروسوفت عن عائدات أزور بالدولار.

وحقق قطاع الحوسبة الشخصية، الذي يضم ويندوز، والألعاب، والأجهزة، وإعلانات البحث، 15.12 مليار دولار من العائدات، بزيادة 14%، وجاءت أعلى من تقدير إجماع «فاكت ست» البالغ 13.47 مليار دولار. وقدرت شركة أبحاث صناعة التكنولوجيا جارتنر أن شحنات أجهزة الكمبيوتر، باستثناء أجهزة «كروم بوك»، نمت بنسبة 10.7% في الربع الماضي.

وتقلص الهامش التشغيلي للقطاع إلى 34.6% من 40% بعد تقديم جهازي ألعاب فيديو Xbox في نوفمبر. توقع المحللون الذين استطلعت آراؤهم شركة «فاكت ست» هامشًا بنسبة 26% من القطاع.

وأنتج قطاع الإنتاجية والعمليات التجارية، بما في ذلك «أوفيس» و «دايناميكس» و «لينكدإن»، إيرادات بلغت 13.35 مليار دولار، بزيادة 13% وأكثر من الإجماع البالغ 12.89 مليار دولار.

