شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تجمع 5.5 مليار دولار من سندات استقطبت 13 ملياراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة أن السعودية جمعت 5.5 مليار دولار الثلاثاء من بيع سندات في شريحتين إحداها لأجل 12 عاما والأخرى 40 عاما.

وأظهرت الوثيقة التي جاءت من أحد البنوك المشاركة في العملية أن المملكة باعت السندت لأجل 12 عاما عند عائد يزيد 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، والسندات لأجل 40 عاما عند 3.45 بالمئة. وضيًقت عائد الشريحة لأجل 12 عاما بمقدار 35 نقطة أساس والشريحة لأجل 40 عاما بمقدار 30 نقطة أساس من السعر الاسترشادي المبدئي.

واجتذبت طلبات اكتتاب تزيد قيمتها على 13 مليار دولار للسندات لأجل 12 عاما وطلبات بأكثر من تسعة مليارات دولار للسندات لأجل 40 عاما.

وبحسب نشرة إصدار اطلعت عليها رويترز، «تتوقع الحكومة تمويل عجز موازنة السنة المالية 2021 بشكل أساسي من خلال مزيج من الدين المحلي والخارجي، بالقدر اللازم».

أضافت النشرة أن برنامج التوازن المالي يتوقع أن تصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 30 بالمئة بحلول العام 2023.

عينت السعودية جولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان كمنسقين عالميين لعملية البيع. وانضم إليهم بي.إن.بي باريبا وسيتي والأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد كمديري دفاتر.

وجمعت السعودية 12 مليار دولار عبر إصدارين لسندات دولية العام الماضي. وجمع عملاقها النفطي أرامكو 8 مليارات دولار من بيع سندات في خمس شرائح في نوفمبر. (رويترز)