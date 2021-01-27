بوتين يحيل تمديد معاهدة «نيو ستارت» مع أميركا إلى البرلمان

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أفاد الدوما (مجلس النواب) الروسي، الثلاثاء، بأن الرئيس فلاديمير بوتين أحال إليه مشروع قانون ينص على تمديد معاهدة «ستارت الجديدة» مع الولايات المتحدة حول الحد من الأسلحة النووية لخمسة أعوام.

وقال المجلس، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على الإنترنت، إن «الاتفاق يلحظ إمكان تمديده لفترة تستمر حتى خمس سنوات إذا اتخذت روسيا والولايات المتحدة قرارا مماثلا (...) في يناير 2021».

وأضاف بيان مجلس النواب الروسي «توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي على تمديد (المعاهدة) لخمس سنوات».

ينتهي مفعول المعاهدة، الموقعة عام 2011، في الخامس من فبراير المقبل.

كان الكرملين أعلن، في وقت سابق الثلاثاء، أن روسيا وأميركا اتفقتا على تمديد المعاهدة الهادفة للحد من الأسلحة النووية.

وأضافت الرئاسة الروسية، أن البلدين تبادلا مذكرات دبلوماسية بالموافقة على تمديد الاتفاق.

جاء الإعلان بعد أول مكالمة هاتفية يجريها الرئيس الأميركي جو بايدن، منذ تنصيبه يوم 20 يناير الجاري، مع نظيره الروسي.

بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن بايدن «اتصل بالرئيس بوتين بعد الظهر، وفي نيته مناقشة عزمنا على تمديد معاهدة (نيو ستارت) لخمسة أعوام».