لبنان يرصد 3505 إصابات جديدة بكورونا رغم الإغلاق

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت السلطات الصحية اللبنانية، الثلاثاء، 3505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية رغم الإغلاق الشامل وحظر التجول التام.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 285 ألفا و754 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي حول مستجدات الوباء، رصد 73 وفاة جديدة، خلال نفس الفترة، ما يرفع عدد الوفيات إلى2477 منذ 21 فبراير الماضي.

ويشهد لبنان حالة طوارئ صحية منذ 14 يناير الحالي، تقضي بإقفال البلاد بشكل كامل ومنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات.

ومدد إقفال البلاد بشكل كامل حتى 8 فبراير المقبل، في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار وباء كورونا.