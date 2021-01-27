في أول اتصال.. بايدن وبوتين يبحثان قضايا مهمة أبرزها نافالني ونيوستارت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 12:04 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن البيت الأبيض إنه جرت اليوم الثلاثاء أول محادثة هاتفية بين جو بايدن منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في إفادة يومية إن بايدن تحدث عن القلق إزاء أنشطة روسية منها معاملة المعارض المسجون أليكسي نافالني.

كما أضافت أن من الموضوعات التي تناولها الزعيمان اقتراح بايدن تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية مع روسيا لخمس سنوات، ودعم واشنطن “القوي لسيادة أوكرانيا” في وجه الاعتداءات الروسية المستمرة.

وفي موسكو قال الكرملين في بيان إن الزعيمين تحدثا هاتفيا اليوم الثلاثاء بعد التوصل لاتفاق لتمديد معاهدة نيو ستارت.

كما أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي أنه يدعم “تطبيع” العلاقات بين البلدين.

وأوضح الكرملين في بيان أن بوتين “أشار إلى أن تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة سيلبي مصالح البلدين” و”المجتمع الدولي برمته”.