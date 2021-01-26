أشرف صاحب لقب “ستاند آب”: كنت جزارا.. ولم أستغل شهرتي قبل البرنامج- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - نال الكوميدي الصاعد، أشرف غربي، ممثل مدينة الدار البيضاء في ببرنامج “ستاند آب” لقب النسخة الخامسة من المسابقة التي أعلن على نتائجها نهاية الأسبوع الماضي.

وتفوق أشرف غربي بفضل تصويت الجمهور على منافسيه في “البرايم” النهائي من نسخة “ستاند آب” 2021، متحصلا على اللقب الذي مكنه من الحصول على جائزة مالية قدرها 20 مليون سنتيم.

وتحدث أشرف غربي لـ”اليوم 24″ عن تجربته في البرنامج، مستحضرا ذكريات عالقة في ذهنه، منها لحظة الإعلان عن فوزه باللقب.

أشرف تحدث كذلك عن الشهرة التي لقيها مقطع فيديو قديم يخصه على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إنه لم يستغلها آنداك نظرا لصغر سنه، كما أفصح أنه كان يشتغل في محل للجزارة قبل مشاركته في البرنامج.

وأكد أشرف أنه سيخصص جزء من جائزته المالية ليمنحها للمتسابقين الذين بلغوا أدوارا متقدمة في البرنامج، ليفي بوعد قطعوه بينهم.