شكرا لقرائتكم فيروس كورونا جونسون عن وفاة 100 ألف بكورونا: آسف.. وأتحمل المسؤولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - باتت المملكة المتحدة الثلاثاء أول بلد في أوروبا يتجاوز عتبة 100 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، ما يؤكد خطورة الأزمة في هذا البلد الذي يعول في شكل كبير على حملات التلقيح.

وأظهرت الحصيلة اليومية لوزارة الصحة تسجيل 1631 وفاة إضافية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوباء إلى مئة ألف و162 وفاة.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء أنه يتحمل "المسؤولية كاملة" عما قامت به حكومته.

وقال جونسون في مؤتمر صحافي "إنني آسف بشدة لكل روح تزهق، وبالتأكيد بصفتي رئيسا للوزراء، أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة".

وسجلت بريطانيا أكثر من 3,6 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي المرض في يناير من العام الماضي.

إلى ذلك، تعيش المملكة المتحدة إغلاقاً فرضته الحكومة لكبح الموجة الحالية من تفشي الفيروس.

وتتميز هذه الموجة بزيادة كبيرة في عدد الإصابات يعتقد أن سببها سلالة متحورة من الفيروس اكتشفت في المملكة المتحدة يقول العلماء إنها أسرع انتشاراً من السلالة الأصلية.

إضافة إلى سرعة انتشارها، قال رئيس الوزراء البريطاني في وقت سابق إن ثمة مؤشرات على أن السلالة المتحورة تزيد أيضاً من خطر الوفاة.