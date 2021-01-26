13 ميليشيا إيرانية تهدد العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نيتها التفاوض مع حكومة إيران بشأن الاتفاق النووي، يطرح المراقبون والمحللون سؤالا منطقيا: ماذا ستفعل الإدارة الجديدة مع وكلاء الشر الموالين لنظام الملالي المنتشرين في المنطقة بصورة كبيرة؟

سيواجه بايدن تحديا كبيرا في احتواء نفوذ طهران الإرهابي الذي بدأ في التغلغل منذ انطلاق ثورة الخميني عام 1979، بعدما أقامت تحالفا شيطانيا مع 13 ميليشيا مسلحة، تعمل ليل نهر على نشر الفوضى والدمار والخراب والقتل في المنطقة، بعضها قفز على السلطة مثلما فعلت ميليشيات الحوثيين في صنعاء، والبعض الآخر تحول إلى حزب سياسي كحال حزب الله الإرهابي، وآخر يملك صواريخ وأسلحة مدمرة، كما هو حال الحشد الشعبي العراقي.

تتلقى التنظيمات الـ13 الموالية لطهران الدعم والتسليح والتدريب من فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني، وتنتشر في 6 بلاد، وجرى تصنيفها كمنظمات إرهابية، لكنها ما زالت تسهم في تكدير السلم العام، وتشكل نقاطا ملتهبة.

1 الحوثيون

الموقع: اليمنحركة زيدية تأسست في أوائل التسعينات، وحاربت الحكومة

اليمنية منذ عام 2004

استولت على العاصمة اليمنية صنعاء في عام 2014 وساعدت في الإطاحة بالحكومة الشرعية عام 2015

وسعت إيران وحزب الله اللبناني نطاق التدريب وزادا شحنات الأسلحة، بعد تدخل تحالف تقوده السعودية لفرض الشرعية ووقف طموحات طهران في عام 2015

يعد الحوثيون آخر المصنفين على قائمة الإرهاب، ففي يناير الحالي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أنها ستصنف الحركة على أنها منظمة إرهابية أجنبية

2 حزب الله

الموقع: لبنان

أول وكيل لإيران في الشرق الأوسط

نفذ تفجيرات انتحارية عدة في الثمانينات ضد أفراد ومنشآت أمريكية في لبنان، واحتجز عشرات الرهائن الأجانب، بما في ذلك أكثر من 10 أمريكيين، وبحلول 2020، أصبح حزب الله الجهة الفاعلة غير الحكومية الأكثر تسليحا في العالم، حيث يملك وفقا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 130 ألف صاروخ

شغل مناصب قوية في الحكومة اللبنانية والقطاع الاقتصادي وبات مؤثرا في صناعة القرار

3 كتائب حزب الله

الموقع: العراق

ميليشيات تشكلت عام 2007

صنفت وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2009 كتائب حزب الله منظمة إرهابية أجنبية، وعاقبت وزارة الخزانة أمينها العام أبو مهدي المهندس، لارتكاب أعمال العنف ضد قوات التحالف وقوات الأمن العراقية

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية جولتين إضافيتين من العقوبات على قيادة كتائب حزب الله في عام 2020

في عام 2014، انضمت الميليشيات إلى قوات الحشد الشعبي العراقية لمحاربة داعش، لكنها حافظت على علاقاتها الوثيقة مع طهران

نفذت كتائب حزب الله، بدعم إيراني أكثر الهجمات دمارا ضد القوات الأمريكية وحلفاء التحالف في العراق بين أعوام 2007 و2011 و2018 إلى 2020

4 عصائب أهل الحق

الموقع: العراق

ميليشيات مسلحة تأسست عام 2006 وقام الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بتدريبها وتسليحها وتمويلها

بين عامي 2006 و2011، شنت أكثر من 6000 هجوم على القوات الأمريكية وقوات التحالف

5 حركة حزب الله النجباء

الموقع: العراق

ميليشيات مسلحة تأسست عام 2013 وقام الحرس الثوري الإيراني بتدريبها وتسليحها وتقديم المشورة لها

كان هدفها الأصلي هو دعم بشار الأسد في سوريا ضد المتمردين المناهضين للنظام

في عام 2014، وسعت مهمتها لمحاربة داعش وانضمت إلى الحشد الشعبي، لكنها استمرت في تلقي الدعم من طهران

6 منظمة بدر

الموقع: العراق

ميليشيات مسلحة تشكلت عام 1982، مولها ودربها الحرس الثوري الإيراني

تعد أقدم وأقوى وكلاء إيران في العراق، كانت توجد في إيران إبان حكم صدام حسين، وعادت إلى العراق بعد أن أطاح به الغزو الأمريكي عام 2003

في عام 2014، انضمت إلى الحشد الشعبي وكانت قوة محورية تقاتل داعش من 2014 إلى 2017، كما أن لديها جناحا سياسيا فاز بمقاعد في البرلمان العراقي

7 كتائب سيد الشهداء

الموقع: العراق

ميليشيات مسلحة تأسست عام 2013 بتمويل ودعم من الحرس الثوري

كانت مهمتها الأصلية دعم نظام بشار الأسد في سوريا ضد المعارضين، لكنها في عام 2014 انضمت إلى الحشد الشعبي العراقي لمحاربة داعش

8 كتائب الإمام علي

الموقع: العراق

تأسست في يونيو عام 2014، وتعمل في المقام الأول في العراق لكنها أوفدت مقاتلين إلى سوريا

تدرب أعضاؤها في إيران ومع حزب الله في لبنان

في غضون أشهر من إنشائها، انضمت الكتائب إلى قوات الحشد الشعبي باعتبارها اللواء 40

9 لواء زينبيون

الموقع: سوريا

ميليشيات شيعية باكستانية أسسها الحرس الثوري عام 2014 ودربها فيلق القدس

جندت من الباكستانيين الذين يعيشون في إيران، وكذلك من المناطق القبلية الباكستانية، وقاتلت مع قوات نظام الأسد في سوريا

10فرقة فاطميون

الموقع : سوريا

ميليشيات أفغانية تأسست في 1980

تتكون في المقام الأول من اللاجئين الهزارة من أفغانستان الذين يعيشون في إيران

في عام 2017، تم نشر نحو50.000 أفغاني في سوريا

11 سرايا الأشتر

الموقع: البحرين

جماعة مسلحة تمولها وتدربها وتسلحها إيران

اتهمتها وزارة الخارجية الأمريكية بارتكاب هجمات إرهابية في البحرين

في عام 2014، قتلت المجموعة ضابطي شرطة بحرينيين وضابطا إماراتيا في هجوم بقنبلة

12 سرايا المختار

الموقع: البحرين

جماعة مسلحة مقرها البحرين تمولها وتدعمها إيران

اتهمتها وزارة الخارجية الأمريكية بالتخطيط لهجمات ضد موظفين أمريكيين في البحرين، وعرضت مكافآت مالية لاغتيال مسؤولين بحرينيين

صنفتها وزارة الخارجية على أنها إرهابية عالمية بشكل خاص في ديسمبر 2020

13 الجهاد الإسلامي

الموقع: الأراضي الفلسطينية

جماعة مسلحة في غزة تمولها وتدربها وتسلحها إيران منذ أواخر الثمانينات

على الرغم من أن مقرها دمشق، فقد احتفظت منذ فترة طويلة بمكتب في طهران

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الحركة لأول مرة في عام 1995 لتعطيلها عملية السلام في الشرق الأوسط، ووصفتها بأنها منظمة إرهابية أجنبية في عام 1997 لارتكابها أعمالا إرهابية تهدد مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي