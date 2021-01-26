شكرا لقرائتكم خبر (ثأر الشهداء) تحصل على وثائق مهمة لداعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وجه بأنه لا مجال للمجاملة على دماء العراقيين، وشدد على أن هناك توجيها بضرورة حماية الدم العراقي وأمن المواطنين. وأكد على التركيز على الجهد الاستخباراتي وتوحيد الأجهزة الاستخباراتية بإشراف القائد العام للقوات المسلحة، وأضاف، «إن هنالك سلسلة من الإجراءات لإعادة النظر بالاستراتيجية التي تهدف للاستمرار بدك ما تبقى من أوكار داعش».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، إن عملية «ثأر الشهداء» أسفرت عن العثور على وثائق مهمة لداعش في بغداد والرمادي.وأشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وجه بأنه لا مجال للمجاملة على دماء العراقيين، وشدد على أن هناك توجيها بضرورة حماية الدم العراقي وأمن المواطنين. وأكد على التركيز على الجهد الاستخباراتي وتوحيد الأجهزة الاستخباراتية بإشراف القائد العام للقوات المسلحة، وأضاف، «إن هنالك سلسلة من الإجراءات لإعادة النظر بالاستراتيجية التي تهدف للاستمرار بدك ما تبقى من أوكار داعش».

كانت هذه تفاصيل خبر (ثأر الشهداء) تحصل على وثائق مهمة لداعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.