شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية للنواب: أهالينا بالصعيد يستحقون الاهتمام وسوف نتوسع بمراكز التصديق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السفير سامح شكرى وزير الخارجية، إن الوزارة سترصد موازنة للتوسع فى إنشاء مراكز التصديقات بالصعيد، قائلا :"إخواننا فى الصعيد يستحقون هذا الاهتمام وسنخصص موازنة لذلك تيسيرا على المواطنين".

وأضاف شكرى أثناء التعقيب على البيان الذى ألقاه وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب حول مدى التزام وزارته بتنفيذ برنامج الحكومة: "لا نستطيع التدخل فى القرارات الإدارية المرتبطة بالدول الأخرى".

وأشار إلى أن مصر دولة مصدرة للعمالة، لكننا نعمل على مبدأ راسخ المعاملة بالمثل.. ودائما تدعو وزارة الخارجية إلى مبدأ المعاملة بالمثل في السفارات التى تتشدد في إجراءات تأشيرة الدخول أو المبالغة في استخراج الخدمة"، لافتا إلى انه أحيانا يكون هناك اعتبارات أخرى، مثل التنافسية وزيادة فرص التصدير والسياحة.