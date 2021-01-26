شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد السجينى يطالب وزير الخارجية بتطبيق سياسة المعاملة بالمثل مع الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزير الخارجية بتطبيق سياسة التعامل بالمثل مع الجميع فى كل الأمور، لافتا إلى أن سياسة عدم التدخل فى شئؤن الدول الداخلية أمر يحتاج إلى مراجعة.

وقال السجينى، إذا كان الشعب الأمريكى صاحب نهضة حديثة وصدى، فإن الشعب المصرى صاحب رؤية فى تطوير بلده.

وأضاف: "عندما ذهبنا إلى أمريكا بمجلس النواب السابق والتقينا بأعضاء من الكونجرس وعدد من المؤسسات هناك، وجدنا أنفسنا نتحدث في موضوع وهم يتحدثون في مسائل أخرى"، لافتا إلى أن رؤيتهم مبنية على أسس غير موضوعية.

وقال النائب طارق رضوان، إن ملف حقوق الإنسان تتخذه بعض المؤسسات أو الدول للهجوم على مصر والضغط عليها.

وتساءل النائب عن دور وزارة الخارجية فى مواجهة تلك الأمور التي ليس لها أى أساس من الصحة، وقال النائب إن ما تم من إنجازات بملف حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، أمر لم يحدث من قبل.

وطالب وزارة الخارجية المصرية بالتحدث مع الغرب بذات الأسلوب الذى يفسر الحقائق، وإبراز كل ما تقوم به الدولة المصرية في هذا المجال، خاصة وأن هناك تحركات كبيرة من قبل الدولة في هذا الملف سواء من الناحية التشريعية لتحسين مناخ وبيئة وثقافة حقوق الإنسان أو المجالات الأخرى، ولذلك لابد من تحرك الوزارة للتعامل مع هذا الملف فى ظل وجود جماعات مأجورة تتخذ من هذا الملف زريعة للهجوم علي مصر.

جاء ذلك خلال تعقيبه على بيان وزير الخارجية الذى القاه امام الجلسة العامة تنفيذ برنامج الحكومة

تأتى هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قراره استدعاء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامجها خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية، لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزراء.

ويختتم المجلس جلسات الأسبوع الجارى يوم الأربعاء بالاستماع إلى بيان الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.