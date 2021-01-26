شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. "الطوارئ والأزمات" تدعو إلى المبادرة بأخذ التطعيم والالتزام بالإجراءات الوقائية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الجميع إلى المبادرة بأخذ التطعيم والالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة وعدم الانسياق وراء الإشاعات والحرص على الوصول للمعلومة الصحيحة من المصادر الموثوقة والمعتمدة، مؤكدةً أن كل فرد يتلقى التطعيم، فهو يشارك بفاعلية في جهود التصدي لهذه الجائحة والخلاص منها والوصول بنا إلى مجتمع معافى بإذن الله.



وأكدت أن أهم ما يميز إدارة دولة الإمارات لأزمة جائحة كوفيد 19 أنها تتسم بالتوازن بين الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، وبين عودة الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية وتسريع عملية الإنتاج في مختلف القطاعات الحيوية.

وأوضحت أن الإمارات تصدرت دول العالم في العديد من المؤشرات الخاصة بالتعامل مع الجائحة، سواء لجهودها الفاعلة في التصدي لها من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير اللقاح بالمجان لجميع أفراد المجتمع أو لنجاحها في تخفيف تداعيات هذه الجائحة.

وقالت إن الإمارات حققت المرتبة الثانية عالمياً في توزيع الجرعات اليومية الأسبوع الماضي، وبلغ المعدل في تلك الفترة 6.06 جرعة لكل 100 شخص. وتعتبر الدولة الخامسة عالمياً في توفير جرعات لقاح كوفيد 19 بعد الولايات المتحدة، والصين والمملكة المتحدة وإسرائيل.

وأضافت أن الدولة نجحت في أن تصبح أول دولة يتخطى فيها عدد الفحوصات عدد السكان منذ بدء الأزمة وذلك بالنسبة للدول التي يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة.

ونوهت بأن حكومة الإمارات وضعت قائمة بالسلوكيات والأفعال التي تمثل مخالفات لإجراءات الصحة والسلامة في الدولة تتراوح ما بين 1000 إلى 50 ألف درهم، مشددةً على اتباع التعليمات والتقيد بالتدابير اللازمة.

وذكرت أن الإجراءات أسهمت في الحفاظ على الصحة العامة للمجتمع، وتعزيز الثقة في الحكومة، ومن الطبيعي أن تأتي الدولة بالمركز الأول شرق أوسطياً والثالث عالمياً من حيث رضا الجمهور عن الإجراءات والتدابير، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته "مؤسسة تولونا الدولية" لمسح المستهلكين، يونيو 2020.

وأشارت إلى أن التزام أفراد المجتمع بالإجراءات والإرشادات كان من أهم أسباب نجاح الإمارات في احتواء الموجة الأولى من الفيروس العام الماضي، واليوم يتجدد الرهان عليهم، والثقة فيهم، باعتبارهم طرف فاعل ورئيسي في مواجهة الموجة الثانية من الجائحة.

ولفتت إلى أن التزام المجتمع بالإجراءات والإرشادات الرسمية هو الضامن للحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها الإمارات في إدارة أزمة جائحة كوفيد 19 والتعافي من آثارها على الصعد كافة، الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وقالت إنه لوحظ مؤخراً التشكيك بالبيانات المعلن عنها من قبل الجهات المختصة، مؤكدةً أن هناك منظومة متكاملة لتسجيل كل البيانات المرتبطة بالجائحة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأهابت بالجمهور تحري الدقة وأخذ البيانات دائماً من مصادرها الرسمية والبعد عن التشكيك بجهود كل الجهات التي عملت لاحتواء هذه الجائحة.

وأكدت أن اللقاح هو الطريق الآمن نحو تحقيق التعافي التام والمستدام، والسبيل الأوحد لإعادة الحياة إلى طبيعتها الكاملة، واستئناف النشاط الاقتصادي في القطاعات كافة. وشددت على أنه يتطلب من المجتمع التجاوب مع الحملة، وأخذ اللقاح الذي أثبتت كافة التجارب والاختبارات أنه آمن وفعال.

وأوضحت أن دولة الإمارات تراقب نتائج حملة التطعيم الوطنية وانعكاساتها على عدد الإصابات، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والتأكيد على من تلقوا اللقاح أن يلتزموا بها.