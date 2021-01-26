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المغرب يستعد لإطلاق أول حملة تطعيم ضد كورونا في أفريقيا

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 18:07
عربي ودولي

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يستعد المغرب لتوزيع لقاحات مضادة لمرض كوفيد-19 في أنحاء المملكة ليصبح أول دولة أفريقية تطلق برنامج تطعيم جماعي ضد فيروس المستجد هذا الأسبوع.
وقالت وزارة الصحة المغربية إنه تم تحديد مواعيد لتطعيم العاملين في القطاع الصحي، بينما يسجل السكان أسماءهم عبر الإنترنت لتلقي اللقاح في ثلاثة آلاف موقع.
وتسلم المغرب يوم الجمعة مليوني جرعة من لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» جرى تصنيعها في «معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح»، ويتوقع أن يتسلم 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» غدا الأربعاء.
طلبت الرباط 66 مليون جرعة من اللقاحات، منها 25 مليونا من لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» والبقية من لقاح «سينوفارم»، مع استهداف المملكة تطعيم 25 مليون شخص، يمثلون أربعة أخماس عدد سكان البلاد على مدى ثلاثة أشهر.
وقال مصدر في وزارة الصحة إن المغرب، وعلى عكس العديد من الدول النامية الأخرى، تفاوض مع الشركات المصنعة مباشرة بخصوص الإمدادات بدلا من التواصل عبر وسطاء أو عبر منظمة الصحة العالمية، وهو قرار سرّع وصول اللقاح إلى المملكة.

المصدر: وكالات

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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