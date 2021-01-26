دولة طاجيكستان تعلن أنها خالية من فيروس كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

أعلنت دولة طاجيكستان الواقعة في آسيا الوسطى، اليوم الثلاثاء، أنها خالية من فيروس كورونا.



وقال رئيس البلاد، إمام علي رحمن، في كلمة له أمام البرلمان، إن "طاجيكستان لم تسجل أي حالات إصابة منذ مطلع يناير".

وأضاف: "يمكننا أن نقول بثقة أننا لم يعد لدينا فيروس كورونا"، موضحا أن مواطني طاجيكستان حافظوا على الهدوء والسكينة في مواجهة حالة من عدم اليقين.

وحذر إمام علي رحمن مواطني البلاد البالغ عددهم تسعة ملايين شخص، قائلا: "لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نكون مهملين".

ومع وضع ذلك في الاعتبار، قال إنه يجب أن يتم الاستمرار في اتباع إجراءات الحفاظ على النظافة، وأنه يجب على الوافدين إلى البلاد جوا، الخضوع لحجر صحي لمدة أسبوعين.

وقد تم رسميا تسجيل 13 ألف و308 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، مع تسجيل 90 حالة وفاة، بحسب إحصاءات تم تسجيلها قبل أسبوع.