شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الخارجية أمام النواب: العلاقات المصرية الروسية تشهد تطوراً ملحوظاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، علي العلاقات المثمرة بين مصر وروسيا، مشيراً إلي أنها تشهد تطوراً ملحوظاً ينعكس في الزيارات المتبادلة بين الطرفين بين رئيسي الدولتين، فضلا الزيارات الوزارية.

وأشار شكري، في بيانه الذى يلقيه أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلي أفاق التعاون مع الجانب الروسي والمضي قدما في المفاوضات الثنائية، والتى يأتى فى مقدمتها المنطقة الصناعة الروسية في مصر، فضلا عن محطة الضبعة النووية.

وقال وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية الروسية لا تقتصر علي الجانب السياسي والاقتصادي فقط، بل تمتد لتشمل البعد الثقافي، منوها في هذا الصدد إلي إعلان عام 2021 عاما للتبادل الإنساني بين القاهرة وموسكو لإثراء البعد الإنساني.

تأتى هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزارء.

ويختتم المجلس جلسات الأسبوع الجارى غدا الأربعاء بالاستماع إلى بيان الدكتورة ايناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.