شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أيمن أبو العلا يطالب باستخراج جواز سفر خاص لزوج النائبة أسوة بزوجة النائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بضرورة عمل جواز خاص لزوج أي نائبة، عملا بالمثل مع النائب، قائلا: "لماذا لا تستخرج وزارة الخارجية جواز سفر لزوج النائبة، وتوافق على استخراج جواز سفر لزوجة النائب؟".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء تعقيب النواب على بيان وزير الخارجية الذى ألقاه أمام الجلسة العامة بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.

من ناحية أخرى، مازح المستشار حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، النائب أيمن أبو العلا قائلا، "من طلب العلا سهر الليالي".. جاء ذلك بعدما طالب النائب رئيس المجلس بالنداء على اسمه بعدم الضم في العلا، وهو ما رد عليه رئيس المجلس، إن اللغة العربية هي ضم كلمة العلا، ومازحه قائلا:" من طلب العلا سهر الليالي، ورد أبو العلا قائلا :"مفيش داعي للتشكيل ياريس خلينا في العامية".

وتأتى هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قراره استدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزراء.

ويختتم المجلس جلسات الأسبوع الجارى غدا الأربعاء بالاستماع إلى بيان الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.