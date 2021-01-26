شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. النائب كريم درويش: السياسة الخارجية المصرية حكيمة ولا ينكر جهودها إلا جاحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن السياسية الخارجية المصرية سياسة حكيمة ورشيدة، والوزارة بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال، ولا ينكر تلك الجهود إلا جاحد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، للتعقيب على بيان وزير الخارجية الذى ألقاه أمام المجلس، عن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة.

وقال درويش، إن السياسة المصرية تقوم على أساس عدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة كما تقوم على الندية فى التعاون والتعامل بالمثل، متابعا: "هذه العلاقات أعطتنا مصداقية، واستطعنا استعادة مكانة الدولة المصرية في كافة المحافل".

وطالب النائب بعدد من الأمور الهامة، أولها أن تولى الوزارة اهتماما بالقوى الجديدة وخاصة الهند، للاستفادة منها فى المجال الاقتصادى والاستثمارى.

وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية، إلى ملف الألغام فى الصحراء الغربية، مطالبا وزارة الخارجية بالعمل على تحميل الدول التى قامت بزرع الألغام المسئؤلية القانونية عن زرع الألغام والمطالبة بالتعويضات اللازمة في هذا الأمر.

وأضاف: "من باب حرصنا على وزارة الخارجية المؤسسة الوطنية لاحظنا عزوف كثير من الشباب عن الالتحاق بالخارجية لوجود فرص عمل في مجالات أخرى قد تكون مغرية"، مطالبا الوزارة بالاهتمام بهذا الأمر، كما طالب بفتح الوزارة مراكز التصديق على الأوراق بمحافظات الصعيد تخفيفا عن معاناة الأهالى.

تأتى هذه الجلسات استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قراره استدعاء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامجها خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية، لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزراء.

ويختتم المجلس جلسات الأسبوع الجارى يوم الأربعاء بالاستماع إلى بيان الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

الجلسة العامة (2)



الجلسة العامة اليوم



الجلسة العامة بمجلس النواب



الجلسة العامة



القاعة العامة



المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب



النائب أحمد مقلد



النائب ايمن ابو العلا



النائب إيهاب منصور



النائب طارق رضوان



النائب كريم درويش



النائب مصطفى بكرى



النواب بالقاعة الكبرى للمجلس



رئيس مجلس النواب



سامح شكرى وزير الخارجية (2)



سامح شكرى وزير الخارجية



شامح شكرى



ضياء الدين داود



عبد الحميد الدمرداش



عمر الغنيمى



محمد عبد العزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب



محمود بدر



منصة مجلس النواب



وزير الخارجية اثناء التوجه للمنصة



وزير الخارجية بالبرلمان



وزير الخارجية بمجلس النواب



وزير الخارجية



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