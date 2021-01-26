لارام” تعلن وصول الشحنة الأولى من اللقاح الصيني لمطار محمد الخامس”

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، قبل قليل، وصول الدفعة الأولى من اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا المستجد للمغرب.

وقالت الشركة في تدوينة نشرتها صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن طائرة الشحن “حطت قبل قليل بمطار محمد الخامس قادمة من بيكين في رحلة مباشرة دامت 13 ساعة، محملة بالدفعة الاولى من اللقاح الصيني ضد كورونا”.

وأضافت أنه بالمقابل “حلقت طائرة “CN-RGY” لجلب دفعة أخرى من اللقاح ليتم ربط المملكة المغربية بعواصم اللقاح عبر جسر جوي متواصل”، الأمر الذي يؤكد أن عملية توريد اللقاح ستبدأ بشكل متواصل.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن المملكة المغربية اقتنت كمية من اللقاحات لفائدة 33 مليون نسمة، بمعدل 66 مليون جرعة من اللقاح، وأكدت أن اللقاحين البريطاني والصيني اللذين وقع عليهما الاختيار من طرف المملكة، قد تم تصنيعهما “وفقا للمواصفات الدولية مع التأكيد على جودتهما وسلامتهما”.