الاستخبارات تحبط عملية تهريب كمية كبيرة من الاغنام في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، أحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الاغنام في محافظة كركوك.



وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "من اجل ايقاف عمليات الاضرار بالاقتصاد الوطني وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والمهربين وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم لعمليات كركوك تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٨، من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من الاغنام تبلغ ٣٨٨ رأس محملة بشاحنتين قادمة من كردستان باتجاه كركوك تسلكان الطرق النيسمية في منطقة دارمان بكركوك للافلات من الاجهزة الامنية لعدم توفر الشروط والمواصفات القانونية والجمركية في الحمولة".



واضاف البيان، انه "تم تسليم الشاحنات والبضاعة والسائقين الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".