شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سماع دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أفادت وكالة "رويترز" بسماع دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض، نقلا عن شاهد عيان.



وأكد مصدر العيان وفقا لـ"رويترز" أن مصدر الانفجار لم يعرف بعد.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد أفادت يوم السبت الماضي، بأن التحالف العربي الذي تقوده المملكة اعترض ودمر "هدفا جويا معاديا" أطلقته (الحوثيون) اليمنية باتجاه الرياض.

وأوضحت قناة "العربية" السعودية أن الحديث دار عن صاروخ تم إطلاقه صوب عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض.