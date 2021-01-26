مباراة تعيين مدير المحطة الطرقية بتطوان تثير الجدل ومطالب بالتحقيق في معايير الانتقاء

جدة - عبدالحي حسين - انتقادات حادة طالت مباراة لتعيين مدير جديد للمحطة الطرقية بتطوان، والتي سبق وأن أعلنت عنها جماعة تطوان في وقت سابق.

ووجه رئيس جماعة تطوان، بصفته رئيس مجلس رقابة شركة التنمية المحلية التي تدير المحطة الطرقية، استدعاءا لبعض المترشحين من أجل المثول أمام لجنة الانتقاء.

وانتقد مترشحون آخرون عملية الانتقاء والاستدعاء، والتي اعتبروا أنها شابت إقصائهم بشكل ممنهج وغير عملي، ودون تحديد أسباب استبعادهم من سباق المنافسة على منصب مدير المحطة الطرقية.

وخرجت العديد من الأصوات على منصات التواصل الاجتماعي فايسبوك، لتعبر عن تضامنها مع المترشحين المستبعدين الذين وصفتهم بالكفاءات التي تم تهميشها وإقصاؤها بشكل غير مبرر من طرف رئيس مجلس الرقابة، بحسب قولهم.

وطالبت تدوينات فايسبوكية من السلطات المحلية، ممثلة في عامل إقليم تطوان، للتدخل من أجل التحقيق في الموضوع، ووضع حد للانتقائية التي عرفتها، وكشف المعايير التي استند عليها رئيس مجلس الرقابة في اختيار المترشحين الذين وصلوا للمرحلة النهائية من عملية الانتقاء.