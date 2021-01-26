سلطان عُمان يُعيد تنظيم مجلسي الدفاع والأمن الوطني



أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، أمس الإثنين، 3 مراسيم تضمنت إعادة تنظيم مجلس الدفاع، وإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني، وإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية.

ويقضي مرسوم إعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني بتشكيل المجلس برئاسة السلطان القائد الأعلى وعضوية وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني ورئيس جهاز الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة والجمارك ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة ويجوز للمجلس طلب حضور من يراه من غير الأعضاء.

ويختص المجلس بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني وينعقد برئاسة السلطان القائد الأعلى في الحالات التي يقدرها وفي غير تلك الحالات يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

ويتصل المرسوم السلطاني الثاني بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية بترقية العميد الركن ناصر بن صالح بن سعود المعولي إلى رتبة لواء وتعيينه أمينًا عامًا لمجلس الأمن الوطني في المكتب السلطاني.

وترقية العميد الركن سليمان بن خالد بن سليمان الزكواني إلى رتبة لواء وتعيينه أمينًا عامًا للشؤون العسكرية في المكتب السلطاني وترقية العميد الركن سالم بن علي بن بدر الحوسني إلى رتبة لواء وتعيينه قائدًا للحرس السلطاني العماني.

كما نص المرسوم على ترقية العميد الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب إلى رتبة لواء وتعيينه قائدًا لقوة السلطان الخاصة وتعيين اللواء عبد الله بن علي بن حمد الحارثي مساعدًا للمفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات، وترقية العميد خليفة بن علي بن ناصر السيابي إلى رتبة لواء ويعين مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية. (وكالات)