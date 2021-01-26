شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد بن طحنون: سلطان.. هدفه سعادة الإنسان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، بأسمى آيات التهاني إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة مرور 49 عاماً على توليه مقاليد الحكم في الإمارة.

وأكد في تصريح له، أن سموّه واصل على مدى عقود، مسيرة من العطاء والازدهار الذي عمّ الإمارة. وأشاد بجهود سموّه التي أسهمت في تحقيق تطورات متلاحقة في المجالات كافة، وركزت جميعها على رفاهية الإنسان وراحته.

ولفت إلى أن الشارقة، وبفضل رؤية سموّه، ماضية إلى تحقيق مزيد من التميز والريادة في التنمية المستدامة على الصعد كافة، من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال: «إن سموّه يركز على سعادة المواطنين ورفاهيتهم، وفي كل مناسبة يطل علينا بعطاء الأب الحاني، تلبية لحاجات أبناء الوطن وتدبيراً لشؤونهم، عبر قرارات تلامس احتياجاتهم وتلبّي تطلعاتهم، ليظلوا دوماً في أفضل حال». (وام)