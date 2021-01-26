نهيان بن مبارك يعلن برنامج فعاليات مهرجان الأخوة

أبوظبي: إيمان سرور

يعلن الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، الذي تنظمه الوزارة «افتراضياً» بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، عن تفاصيل برنامج مهرجان الأخوة الإنسانية، الذي تنطلق فعالياته على مستوى الدولة في الرابع من فبراير/ شباط المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وتشارك جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، في فعاليات المهرجان الثقافية والمجتمعية، الهادفة الى تنمية المجتمع وتعزيز دور المؤثرين فيه، بما يليق بقيمة المناسبة واسم دولة الامارات لتكون بتوجيهات قيادتها الرشيدة، النموذج والقدوة للعالم أجمع في التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.

وقال ياسر القرقاوي، مدير إدارة البرامج والشراكات في وزارة التسامح والتعايش ل«الخليج» إن الوزارة ستقدم حزمة تعليمية وتثقيفية «افتراضياً» بأسلوب مشوّق للجامعات والكليات، وذلك من خلال نوادي التسامح التي تم إطلاقها قبل عامين تقريباً، وتهدف إلى التعارف والحوار والتواصل البناء، وتأكيداً للقيم المذكورة في وثيقة الأخوة الإنسانية، وتركيزاً على القيم الإسلامية الأصيلة، ومن ضمن فعاليات المهرجان التي خصصت للجامعات والمدارس ستنظم منافسة بعنوان «أنا وأنت» صممتها وقدمتها وزارة التسامح والتعايش، هدية للشباب الجامعي لتجسيد عناصر التعايش ونشر الفكر المتحضر في التواصل البناء، مشيراً الى أن فريق متخصص في وزارة التسامح، سيقوم بالإشراف على ثلاث مسابقات على مستوى جامعات الدولة، تشمل 3 تصنيفات هي التصوير الفوتوغرافي، مسابقة الفيديو والفنون التشكيلية والتصميم، وتهدف إلى تشجيع تفاعل الشباب الموهوبين مع أقرانهم وتبادل الخبرات في ما بينهم.

وأشار القرقاوي، الى أن وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تعكف على تطوير المناهج للحلقة الأولى والثانية بما يتناسب مع توجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ فكر التسامح لدى أبنائنا الطلبة، ومن خلال تفعيل دور نوادي التسامح في المدارس يقوم فريق التسامح بالتحضيرات الأولية لتقديم المخيم الصيفي للتسامح المقبل، والذي يتلاءم مع التفاعل عن بعد عن طريق الأجهزة اللوحية.