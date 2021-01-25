وزير الداخلية الأسبق يوضح تفاصيل طلب مرسى نقل تبعية الأمن الوطنى لمجلس الوزراء.. ويؤكد: ضبطنا صواريخ مضادة للطائرات قادمة لسيناء

الشارقة - اميمة ياسر - أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، أن الرئيس المعزول الراحل محمد مرسى طلب أثناء فترة حكم الإخوان، إيقاف ضابط بقسم مدينة نصر عن العمل، رغم اعتداء الإخوان عليه، فرفض، وقدم استقالته للدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء وقتذاك اعتراضا على طلب مرسى، وهو ما قوبلت استقالته بالرفض من قبل الجنزورى.

وأضاف الوزير السابق، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة صدى البلد، أن وزارة الداخلية ضبطت فى عهد مرسى، صواريخ مضادة للطائرات قادمة من ليبيا إلى سيناء، وتم تسليم كل هذه الكمية للقوات المسلحة المصرية.حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأوضح وزير الداخلية الأسبق، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تسعى لتفريغ وزارة الداخلية من كل شئ، متابعا: "مرسى طلب نقل تبعية الأمن الوطنى إلى مجلس الوزراء فى مشروع هيكلة الداخلية، وكان يريد إدخال مدنيين إلى المجلس الأعلى للشرطة رغم أن هذا المجلس يناقش أسرار كثيرة".

وأكد أن ما حدث خلال السنوات الماضية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى إعجاز وليس إنجاز.