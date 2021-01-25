شي جينبينغ يحذر من "حرب باردة جديدة"

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بكين: حذر الرئيس الصيني شي جينبينغ الإثنين من "حرب باردة جديدة" لا يمكن أن تؤدي إلا إلى "طريق مسدود"، لدى افتتاحه منتدى دافوس الاقتصادي الذي يعقد افتراضيا هذه السنة.

ومن دون أن يسمي الولايات المتحدة، دافع شي عن التعددية والعولمة، كما فعل في المنتدى نفسه قبل أربع سنوات، قبيل وصول دونالد إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة.

وبعد أقل من اسبوع على دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض، يبدو أن الرئيس الصيني وجه تحذيرا إليه من مغبة مواصلة سياسة سلفه حيال بكين خصوصا تجاريا وتكنولوجيا.

ويخشى النظام الشيوعي أن يعمد بايدن إلى التحالف مع الغرب ضد الصين.

وقال شي جينبينغ "تشكيل مجموعات أو اطلاق حرب باردة جديدة، ونبذ الآخرين أو تهديدهم أو ترهيبهم، وفرض انقسامات أو عقوبات أو تعطيل شبكات التموين بهدف العزل، سيساهم في دفع العالم إلى الانقسام وحتى المواجهة".

وأضاف "المواجهة ستوصلنا إلى طريق مسدود".