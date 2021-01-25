حتى إشعار آخر … الكويت ترجئ المرحلة الثانية من استئناف الرحلات الجوية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 08:58 مساءً - منذ دقيقة واحدة

أرجأت الحكومة الكويتية المرحلة الثانية من خطتها لاستئناف الرحلات الجوية التجارية حتى إشعار آخر، مما يبقي على عدد الركاب عند 30% من مستويات ما قبل الجائحة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن قرار لمجلس الوزراء.

وأضافت الوكالة أن مجلس الوزراء أمر أيضا الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بتقليل عدد الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد.

وبدأت الكويت المرحلة الأولى من استئناف الرحلات الجوية في آب/أغسطس من العام الماضي بقدرة استيعاب مخفضة للركاب، قالت إنها ستستمر ستة أشهر.