“سيجنال” ينضم إلى قافلة التطبيقات المحجوبة في إيران

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 08:58 مساءً - منذ ساعة واحدة

تفاجأ مستخدمو تطبيق سيجنال في إيران بحظر التطبيق من قبل السلطات، وذلك بعد الهجرة الكبيرة التي حصلت مطلع العام الجديد.

وذكرت تقارير صحفية إيرانية، مساء الإثنين، أن ”مستخدمي تطبيق سيجنال لم يعد بإمكانهم الوصول إليه بدون استخدام برامج لتجاوز الحجب المعروفة بـ VPN، ما يعني أن السلطات الحكومية أقدمت على حجب التطبيق دون إعلان“.

وأفاد موقع ”ديجياتو“ الإيراني، الذي يعد من أشهر المواقع في مجال الأخبار التكنولوجية، بأنه ”منذ مساء اليوم الإثنين أبلغ المستخدمون الإيرانيون عن مشاكل في الوصول إلى موقع Signal، كما لم يعد بالإمكان الدخول إلى التطبيق دون برامج تجاوز الحجب قبل دقائق من الآن“.

وحسب الموقع ”قامت العديد من التطبيقات في إيران من بينها (كافه بازار) سوق أندرويد الإيراني وغيره من متاجر التطبيقات الداخلية، بإزالة برنامج سيجنال“.

وأشار الموقع إلى أنه ”منذ منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، تزايدت نسبة تنزيل تطبيق سيجنال في جميع أنحاء العالم بسبب رفض السياسات الجديدة لتطبيق واتساب، على الرغم من أن إحصائيات تنزيل هذا البرنامج في إيران غير معروفة، لكن العديد من الإيرانيين قاموا بتثبيت البرنامج بشكل متزامن مع مستخدمي العالم“.

وأوضح التقرير بأن ”هذا التطبيق (سيجنال) يلتحق بركب التطبيقات الاجتماعية المحجوبة في عهد الحكومة الحادية عشر (حكومة الرئيس الحالي حسن روحاني)“، متسائلا ”ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا الحجب سوف يستمر؟“.

ولم تعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني موقفها فيما إذا كان الحجب قد تم بقرار من قبل الجهات الحكومية المختصة.

وتفرض إيران رقابة صارمة على استخدام شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الاجتماعي الأمر الذي يدفع الإيرانيين إلى استخدام برامج لتجاوز الحجب والتي تقوم السلطات ببيعها عبر الإنترنت.

وتحجب إيران منذ عام 2009 تويتر وفيسبوك ويويتوب، كما فرض حجب في عام 2018 على تطبيق ”تلغرام“ الذي كان ولا يزال أشهر تطبيق يستخدمه الإيرانيون حتى بعد حجبه بسبب دعمه للاحتجاجات التي اندلعت في كانون الأول/ديسمبر عام 2017 بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.