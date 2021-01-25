اليونان تشتري 18 طائرة رافال لتواجه تركيا

وتفاوضت الحكومتان بسرعة قياسية في شأن هذه الصفقة. واتخذ رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قرار التفاوض في سبتمبر ردا على عمليات التنقيب عن الغاز التي قامت بها تركيا ولجوئها إلى عرض قوة في مياه تتنازع عليها مع اليونان وقبرص. ورأى قادة الاتحاد الأوروبي أن تصرف تركيا «غير قانوني وعدائي» ما مهد الطريق أمام فرض عقوبات على أنقرة. وستشتري اليونان ست طائرات رافال جديدة من شركة «داسو أفياسيون» ستتسلمها اعتبارا من العام 2022. إلا أن أثينا أرادت الحصول فورا على طائرات تضم لها تفوقا جويا في بحر إيجه، لذا اشترت 12 طائرة مستخدمة من باريس ستؤخذ من سلاح الجو الفرنسي.
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