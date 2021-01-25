اليونان تشتري 18 طائرة رافال لتواجه تركيا

خططت اليونان لصفقة تتضمن شراء 18 طائرة رافال مقاتلة من فرنسا لتعزيز دفاعاتها وشراكتها مع باريس في مواجهة التوتر المتزايد مع تركيا المجاورة. وينتظر وصول وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إلى أثينا لتوقيع عقد «يوجه رسالة واضحة في اتجاهات عدة» وفق ما قال نظيرها اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس. وفي مقدمتها تركيا. ويشمل العقد البالغة قيمته 2,5 مليار يورو تقريبا شراء 12 طائرة مستخدمة و6 طائرات جديدة. وينص كذلك على تزويد أثينا صواريخ عابرة من طراز سكالب وصواريخ مضادة للسفن من نوع اكزوسيت ومضادات جوية طويلة المدى من طراز «ميتيور».

وتفاوضت الحكومتان بسرعة قياسية في شأن هذه الصفقة. واتخذ رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قرار التفاوض في سبتمبر ردا على عمليات التنقيب عن الغاز التي قامت بها تركيا ولجوئها إلى عرض قوة في مياه تتنازع عليها مع اليونان وقبرص. ورأى قادة الاتحاد الأوروبي أن تصرف تركيا «غير قانوني وعدائي» ما مهد الطريق أمام فرض عقوبات على أنقرة. وستشتري اليونان ست طائرات رافال جديدة من شركة «داسو أفياسيون» ستتسلمها اعتبارا من العام 2022. إلا أن أثينا أرادت الحصول فورا على طائرات تضم لها تفوقا جويا في بحر إيجه، لذا اشترت 12 طائرة مستخدمة من باريس ستؤخذ من سلاح الجو الفرنسي.