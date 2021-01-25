إعادة انتخاب رئيس البرتغال المنتهية ولايته

أعيد انتخاب الرئيس البرتغالي المنتهية ولايته، المحافظ المعتدل مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بحصوله على 61,6% من الأصوات في الجولة الأولى من الاقتراع، وفق نتائج جزئية تغطي 98% من الدوائر الانتخابية. وحلت عضو البرلمان الأوروبي السابقة، الاشتراكية آنا غوميز، في المرتبة الثانية بحصولها على 12,24% من الأصوات، متقدمة على المرشح اليميني المتطرف أندريه فينتورا الذي حصل على 11,9% من الأصوات.



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