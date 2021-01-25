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فاوتشي: تأخير الجرعة الثانية من اللقاحات يسبب لي القلق

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأميركية، أنه ينتابه القلق إزاء الدفع في اتجاه تأجيل إعطاء الجرعة الثانية من لقاحات مضادة لمرض «كوفيد 19» من أجل تسريع برنامج التطعيمات.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن فاوتشي، وهو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، قال، اليوم الاثنين، إنه من الأفضل إعطاء الجرعات تبعاً للجداول المحددة في التجارب السريرية.
وأضاف، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد افتراضياً: «سوف يساورني القلق لأنكم لا تحصلون على الفعالية الكاملة للقاح إلى أن تتلقوا الجرعة الثانية».
وقال فاوتشي، إن تأخير الجرعة الثانية من شأنه زيادة السلالات الجديدة للفيروس.
وأوضحت بلومبرج، أن الدول حول العالم تسارع الآن من أجل تعزيز برامج التطعيمات للحد من تفشي السلالات الجديدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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