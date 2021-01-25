برلمان “العدالة والتنمية” يدين حملات التشهير والمس بالحياة الخاصة واستهداف السياسيين والحقوقيين

جدة - عبدالحي حسين - أدان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في البيان الختامي لدورته العادية، التي انعقدت، نهاية الأسبوعي الماضي، حملات التشهير، والمس بالحياة الخاصة للأفراد، واستهداف شخصيات عمومية، ومناضلين سياسيين، وحقوقيين في البلاد، وطالب بالتصدي لها.

وأكد المجلس أن أعضاءه يعبرون عن إدانتهم لـ”حملات التشهير، والمس بالحياة الخاصة للأفراد، واستهداف شخصيات عمومية، ومناضلين سياسيين، وحقوقيين”، وذلك في انتهاك واضح للحريات الفردية، ومس فج بحقوق الأفراد، ومعطياتهم الخاصة، وفق البيان.

واعتبر برلمان الحزب أن حملات التشهير، والاستهداف تقودها “بعض المواقع، والجرائد، وصفحات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت متخصصة في ترويج الإشاعات، والأخبار الزائفة”، داعيا إلى التصدي لها بالقانون.

وأوضح البيان نفسه أن هذا التشهير ينبغي “التصدي له بقوة القانون وبتشجيع الإعلام، والصحافة الحرة والمستقلة، لما يشكله من تشويش على التراكمات، ومسار الحقوق، والحريات في بلادنا”.