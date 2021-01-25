جهة العاصمة ترتقب بلوغ إنتاج يعادل 600 ألف طن من الحوامض خلال الموسم الفلاحي الحالي

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت المديرية الجهوية للفلاحة الرباط – سلا – القنيطرة، أن الجهة في طور تحقيق إنتاج من الحوامض، يصل، خلال الموسم الفلاحي 2020 – 2021، إلى 600 ألف طن، على مساحة 26 ألف و457 هكتارا.

وأوضحت المديرية الجهوية، في بلاغ لها، أن إنتاج الجهة، المرتقب من الحوامض، سيتعدى الإنتاج المسجل خلال الموسم الماضي، بنسبة 77 في المائة، كما سيتعدى المعدل السنوي المسجل، خلال المواسم الخمسة الماضية، بنسبة 30 في المائة.

وفي ما يتعلق بإنتاج الزيتون، تبرز المديرية الجهوية، أن الجهة حققت، خلال الموسم الفلاحي 2020 – 2021، إنتاجا، بلغ 97 ألفا و235 طنا على مساحة تبلغ 73 ألفا، و767 هكتارا، مسجلا بذلك زيادة 8 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي، و2,8 في المائة مقارنة مع المعدل السنوي، المسجل خلال المواسم الثلاثة الماضية.

أما فيما يتعلق بإنتاج الأفوكا، فأشارت المديرية إلى أن جهة الرباط – سلا – القنيطرة تعتبر الأولى، المنتجة لفاكهة الأفوكا على الصعيد الوطني.

وسجلت، في هذا الصدد، أن الإنتاج المقدر بـ60 ألف طن على مساحة 5 آلاف، و840 هكتارا، يمثل 86 في المائة من المساحة الوطنية، مضيفة أن الإنتاج يفوق المسجل خلال الموسم الماضي 2019-2020 بنسبة 8 في المائة، وما يزيد عن 37 في المائة مقارنة مع موسم 2018-2019.