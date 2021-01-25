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شركة “موديرنا” تعلن فعالية لقاحها ضد السلالة الجديدة من كورونا

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سارة الطالبي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت شركة “موديرنا”، اليوم الاثنين، أن اللقاح، الذي تنتجه، فعال ضد السلالة المتحورة.

وقالت الشركة، اليوم، إن لقاحها ضد ، الذي طورته، فعال ضد السلالة من فيروس كورونا، التي ظهرت، أخيرا،  في بريطانيا، وجنوب إفريقيا.

ويأتي تصريح موديرنا، بينما قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الأدلة المبكرة تشير إلى أن السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، التي ظهرت في المملكة المتحدة قد تكون أكثر فتكا.
السلالة الجديدة لم تتوقف في بريطانيا، وجنوب إفريقيا، إذ أعلنت السلطات الصحية المغربية، قبل أسبوع، تسجيل أول إصابة بالسلالة المتحورة المكتشفة، أخيرا، في المملكة المتحدة.

وقالت وزارة الصحة إن منظومة الرصد الوبائي سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة المتحورة، في ميناء طنجة المتوسطي، لدى مواطن مغربي قادم من أيرلندا على متن باخرة، انطلقت من ميناء مرسيليا الفرنسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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